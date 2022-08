San Berillo, tocca ai cittadini pulire il quartiere – VIDEO

I volontari in azione per ridare vivibilità alla zona storica: "Potrebbe essere una piccola Taormina all'interno della città"

1' DI LETTURA

CATANIA – Continuano gli interventi volontari, da parte di operatori e residenti, per la pulizia e la vivibilità in alcune zone del Capoluogo etneo. Ripulito, illuminato e ornato con fiori e piante una parte del quartiere San Berillo.

L’intervento in via Di Bartolo e via Di Pasquale è stato realizzato da alcuni residenti e non solo, tutti insieme e riunitisi in un comitato spontaneo, il Comitato Centro Storico Bellini, dopo le mancate risposte da parte dell’Amministrazione Comunale alle tantissime richieste di intervento dei cittadini.

Coletta Dinaro è residente e componente del Comitato: “Abbiamo dato, noi, il via a questa iniziativa nel tentativo di riqualificare il quartiere San Berillo allargando il Distretto San Berillo. Gli interventi sono a nostre spese grazie alla partecipazione di tutti. Siamo partiti in maniera molto timida, ma questa estate abbiamo pensato di fare noi arricchendo questo luogo di luci e installazioni e il quartiere, tutto, di arte e vivibilità”.

I residenti dicono basta all’abbandono del loro quartiere programmando diverse attività senza snaturarlo e dove, oggi, trovano sede diverse attività d’accoglienza turistica. Il distretto San Berillo si arricchisce e ripulisce grazie alla volontà degli stessi residenti e operatori che credono molto nella potenzialità turistico/attrattiva del quartiere “che in realtà – dicono in coro i residenti – è, potrebbe essere, una piccola Taormina all’interno della città stessa”.