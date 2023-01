Catania, abiti e costumi in onore di Sant’Agata VIDEO

Entrano nel vivo gli appuntamenti "laici" dedicati alla Patrona. Oggi, nella sala Giunta del Comune, la ventunesima edizione della mostra-sfilata.

1' DI LETTURA

CATANIA. Tre borse di studio e tre stages presso la Maison Amelia Casablanca per gli studenti di storia del costume dell’Accademia di Belle Arti. Presentata oggi, presso la sala Giunta del Comune, la ventunesima mostra-sfilata dedicata a Sant’Agata dal titolo A21.



L’evento è stato presentato dalla curatrice e docente di storia del costume per lo spettacolo presso l’Accademia di Belle Arti Maria Liliana Nigro, dal Commissario Federico Portoghese, dalla presidente dell’Accademia Lina Scalisi, dal direttore Gianni Latino, dall’attrice Lucia Sardo e da Cinzia Torrisi in veste di Madrina della manifestazione.



Nella serata di martedì prossimo sfileranno i 180 abiti che hanno fatto parte della mostra-sfilata degli ultimi 21 anni che si concluderà con una esposizione, aperta al pubblico, degli stessi abiti a Palazzo della Cultura, nell’auditorium Concetto Marchesi e che sarà fruibile al pubblico dall’1 febbraio fino a giorno 6 febbraio.

Sarà una giuria di qualità che decreterà gli studenti dell’Accademia di Belle Arti che si aggiudicheranno le 3 borse di studio e i 3 stages. La giuria sarà composta da Federico Portoghese, Mariella Gennarino, Riccardo Tomasello, Lea Ardizzone, Padre Alfio Spampinato, Lina Scalisi, Gianni Latino, la Maison Casablanca, Stefano Scavuzzo, l’attrice Lucia Sardo, Carmela Costa e Paolo Di Caro.



Liliana Nigro è la curatrice del progetto A21: “Giorno 31 gennaio alle ore 20 ci sarà un sfilata con 180 modelle e abiti che da Palazzo degli Elefanti si muoveranno verso il Palazzo della Cultura dove sarà allestita una mostra di altri 80 abiti, sui manichini, che faranno il concorso legato ad A21 per vincere le borse di studio e gli stages in palio”. Oggi in Municipio hanno sfilato 11 degli abiti che, martedì sera, saranno protagonisti della sfilata e della mostra A21 accompagnati dal “violino magico” di Erika Ragazzi e giorno 31 la sfilata vedrà la partecipazione, oltre al “violino magico”, dell’orchestra Falcone e Borsellino.