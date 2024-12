La Catania solidale: a San Nicola il pranzo per chi è in difficoltà VIDEO

Monsignor Renna: "Una grande scuola di fraternità"

CATANIA – Sono 24 in tutto i pranzi e le iniziative di Natale che Sant’Egidio quest’anno realizza in Sicilia il 25 dicembre e nei giorni immediatamente precedenti e successivi.

Nella città di Catania, presso la Chiesa di San Nicola, proprio nel giorno di Natale ha avuto luogo il pranzo con chi si trova in difficoltà. La partecipazione è stata di circa 600 persone servite da 200 volontari. Al pranzo ha partecipato monsignor Luigi Renna, Arcivescovo metropolita di Catania, e l’imam Kheit Abdelhafid.

Pranzo di Natale Sant’Egidio

Contemporaneamente hanno avuto luogo altri due pranzi in città organizzati dalla Comunità di Sant’Egidio: il primo in un istituto con 80 anziani e il secondo presso la “Casa dell’Amicizia”. Tante le storie delle persone che si sono intrecciate in questo Natale: anziani, bambini, senza tetto, stranieri tutti coinvolti in questo Natale per tutti promosso dalla Comunità.

“Il Natale aiuta tutti a comprendere di più la bellezza della semplicità di Betlemme, ma soprattutto un popolo in cerca di stupore e di Pace – spiega Emiliano Abramo presidente della Comunità di Sant’Egidio -. Non vogliamo dimenticarci per questo i più deboli della nostra città ma anche nel mondo come i tanti che soffrono in Siria, Ucraina, Gaza e in tanti luoghi del continente africano”.

Sempre oggi Sant’Egidio ha vissuto il Natale a tavola con i poveri nelle città di Messina e Palermo, ma anche a Noto dove il pranzo si è svolto in carcere. Oltre 4.000 sono i poveri che la Comunità servirà in questo Natale 2024.