Successivamente sono stati disposti i domiciliari

CATANIA – Arrestato un 23enne che girava in auto con mezzo chilo di droga. Tra hashish e cocaina, nascosta in uno zaino, pronta per essere spacciata. Arresto eseguito dai poliziotti della squadra Volanti della Questura.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata assieme a 550 euro ritenuti provento dello spaccio. Il 23enne è stato posto ai domiciliari.