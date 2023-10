Catania, spaccio di marijuana al Borgo: arrestati due cittadini mauriziani

L’operazione è degli agenti delle Volanti

CATANIA – Avevano 120 grammi di marijuana in uno zainetto e altri 230 nascosti in casa loro al Borgo. Poi un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Per questo le Volanti della Questura hanno arrestato due cittadini mauriziani di 32 e 37 anni. L’accusa è detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

I danneggiamenti

I poliziotti sono intervenuti alle 2 di notte in via Alfonzetti, dove erano stati segnalati alcuni extracomunitari che avrebbero danneggiato delle auto. Sul posto sono state trovate le auto danneggiate. In tre erano lì in zona. Non risulta siano stati accusati dei danneggiamenti, anche perché non sono stati colti in flagrante. Ma hanno cercato di allontanarsi e per questo la polizia li ha perquisiti.

A San Berillo

In uno zainetto è stata trovata l’erba. Le perquisizioni domiciliari sono scattate subito. Nella casa del terzo, a San Berillo, non è stato trovato nulla di compromettente. Per questo il più giovane dei tre è stato liberato. L’erba, nella casa dei due, era nascosta dentro la penisola di un divano. Così è scattato l’arresto.

