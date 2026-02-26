La polizia è intervenuta su segnalazione della vigilanza di un centro commerciale

CATANIA – È stato sorpreso ad armeggiare su una moto, insieme ad un complice, con l’obiettivo di rubarla. A fermare un incensurato catanese di 19 anni sono stati gli agenti della Polizia di Stato. Gli agenti sono intervenuti, nei giorni scorsi, in un centro commerciale di Catania a seguito della richiesta d’intervento del personale di vigilanza della struttura.

Il giovane è stato bloccato mentre stava tranciando i cavi di accensione del mezzo a due ruote, utilizzando il gancio in metallo di una gruccia. Il tentativo di portare via lo scooter, però, non è andato in porto grazie all’attività di controllo svolta dagli addetti alla vigilanza dell’area di parcheggio del centro commerciale.

Il tentativo di fuga

Alla vista del personale, il giovane e il suo complice hanno tentato di dileguarsi, fuggendo tra le auto in sosta, ma il 19enne è stato subito bloccato e, poi, identificato dai poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno notato che, effettivamente, i cavi di accensione stavano per essere del tutto tranciati. Dopo gli accertamenti del caso, i poliziotti hanno rintracciato la proprietaria alla quale è stato riconsegnato lo scooter.

Le accuse

Il 19enne è stato arrestato per tentato furto aggravato. Informato il PM di turno presso il Tribunale di Catania, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato per direttissima.