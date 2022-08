Un lettore ha inviato un filmato in redazione

Un video, inviato, da un lettore di LiveSicilia mostra la presenza di topi in via Androne a Catania, a pochi passi dalla culla della movida catanese. Ormai da mesi la città è in piena emergenza rifiuti. Qualche giorno fa è arrivata la stoccata da Palermo con la bocciatura all’Ars dei 20 milioni da destinare per la Tari.