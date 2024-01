Catania, una piattaforma per conoscere i bandi di Finanza Agevolata VIDEO

L'intervento di Giuseppe Ursino, Ceo di JO Group

MY FUNDS APP

CATANIA – Nell’ambito delle politiche di coesione dell’Unione Europea, che mirano a ridurre le disparità di sviluppo fra le regioni degli Stati membri, è al momento clou il progetto REFERENCE, che ha dato vita alla MyFunds App, portale web semplice, gratuito e immediato per conoscere i bandi attivi in Italia e in Europa.

L’appuntamento

La piattaforma sarà presentata ufficialmente mercoledì 7 febbraio 2024 alle ore 9:30 all’NH Hotel (piazza Trento 13, Catania) nel corso dell’evento “MyFunds App per conoscere i bandi di Finanza Agevolata”, organizzato dalla società di consulenza direzionale JO Consulting, che è capofila in Europa del progetto della DG Regio denominato REFERENCE, e da Confcommercio Catania.

L’evento tratterà i bandi della programmazione 2021-2027 e parlerà della MyFunds App, realizzata grazie ai fondi del Directorate-General for Regional and Urban Policy della Commissione Europea e allo sforzo collaborativo di quattro Paesi membri: Italia, Romania, Grecia e Lituania.

All’interno della web app, accessibile sia da smartphone che da PC, è possibile cercare le opportunità di finanza agevolata (ad esempio i finanziamenti a fondo perduto) disponibili negli Stati membri. La ricerca delle agevolazioni è molto semplice: basta impostare i filtri (località, settore d’interesse e tipologia dei bandi) e la piattaforma restituisce i risultati più pertinenti. Il database viene continuamente aggiornato.

Il programma e i relatori

L’iniziativa del 7 febbraio è rivolta a stakeholder nazionali e regionali, autorità locali, istituzioni accademiche, imprese e a tutti i cittadini. L’evento inizierà alle ore 9:30 con una colazione di benvenuto e un networking workshop, per proseguire alle ore 10:00 con i saluti di Giuseppe Ursino, CEO del JO Group, e di Pietro Agen, presidente della Confcommercio Catania. Interverranno a seguire:

Cinzia Randone , “Europe Direct Catania e le politiche di coesione dell’Unione Europea”;

, “Europe Direct Catania e le politiche di coesione dell’Unione Europea”; Martina Pinazzo , “I bandi oggi aperti in Italia”;

, “I bandi oggi aperti in Italia”; Giulia Corso , “Il progetto REFERENCE”;

, “Il progetto REFERENCE”; Angelo Gelardi , “La web app MyFunds App”;

, “La web app MyFunds App”; Alice Sardo , “WINnovators (by VITECO) per lo sviluppo socio-economico delle donne”;

, “WINnovators (by VITECO) per lo sviluppo socio-economico delle donne”; Claudia Vittorio, “SHE FOUNDER per aiutare le future imprenditrici”.

Concluderà Silvia Carrara, direttore Confcommercio Catania.

La registrazione all’evento è facoltativa, ecco il link.

Per maggiori informazioni scrivi all’indirizzo e-mail: press@jogroup.eu