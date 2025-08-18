Catania, al via il piano settimanale di pulizia in 35 piazze cittadine

VIDEO - Gli Interventi straordinari in città

CATANIA – È iniziato all’alba di lunedì 18 agosto il piano settimanale di pulizia, lavaggio e spazzamento che interesserà circa 35 piazze e spazi cittadini distribuiti su tutto il territorio comunale. L’operazione, che si protrarrà fino a sabato mattina, rappresenta un intervento supplementare rispetto alla pulizia ordinaria, con mezzi meccanici specializzati e operatori delle aziende appaltatrici impegnati nella bonifica delle aree coinvolte.

Successo del weekend lungo la costa

L’iniziativa segue il lavoro svolto durante lo scorso fine settimana lungo tutta l’area costiera, dalla Plaia alla scogliera. Nonostante la grande affluenza di persone registrata durante il ponte di Ferragosto, non sono state segnalate criticità, grazie alla presenza costante degli operatori su indicazione del sindaco Enrico Trantino e dell’assessore all’Ecologia Massimo Pesce. Il servizio potenziato ha previsto la raccolta raddoppiata dei rifiuti e turni integrativi anche serali, garantendo così la fruibilità e il decoro delle aree più frequentate da cittadini e turisti.

Le piazze interessate

Il piano di oggi coinvolge piazze come Piazza Domenico Modugno, Piazza Santa Maria Goretti, Piazza Peter Pan, Piazza dell’Elefante, Piazza San Marco, Piazza Chiesa Santa Chiara, Piazza Sapienza, Piazza della Resurrezione, Piazza Viceré, Piazza del Carmelo, Piazza Chiesa Madre, Piazza Beppe Montana, Piazza Due Giugno, Piazza Roma, Piazza Santa Maria di Gesù, Piazza Trento, Piazza Verga, Piazza Europa.

Interessate inoltre Piazza Lincoln, Piazza Michelangelo, Piazza Bonadies, Piazza Ettore Majorana (Umberto), Piazza Cardinale Salvatore Pappalardo (Duca di Genova), Piazza Pilo, Piazza Stesicoro, Piazza Borsellino, Piazza Iolanda, Piazza Cutelli, Piazza della Guardia, Piazza Santa Maria della Salute, Piazza Caduti del Mare, Piazza San Cristoforo, Piazza Campo Trincerato, la piazzetta di fronte al civico 331 di Via Plebiscito e Piazza Santa Maria Ausiliatrice.

L’impegno dell’amministrazione

“Gli interventi supplementari si affiancano al normale servizio di pulizia urbana e confermano l’attenzione dell’amministrazione verso la cura del territorio e il benessere della comunità – ha dichiarato il sindaco Trantino –. Una città pulita contribuisce significativamente alla qualità della vita dei cittadini e all’immagine di Catania. Nei giorni di Ferragosto abbiamo notato una rinnovata sensibilità dei cittadini e dei gestori dei lidi, segno che un cambiamento, seppur graduale, è in atto”.

“Desidero ringraziare gli operatori, il personale comunale e le aziende appaltatrici che stanno lavorando anche durante i turni aggiuntivi e rinunciando alle ferie per garantire il decoro della città – ha aggiunto l’assessore Massimo Pesce –. Il loro impegno è fondamentale per mantenere Catania pulita e accogliente, soprattutto in questo periodo di grande afflusso di turisti e visitatori”.