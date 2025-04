Catanzaro-Palermo: le probabili formazioni del match

Le possibili scelte dei due allenatori

Dopo ben 16 giorni di stop, il Palermo torna di nuovo in campo. La scomparsa di Papa Francesco di lunedì 21 aprile ha causato lo stop di tutte le competizioni calcistiche in Italia. I rosanero, inoltre, hanno dovuto affrontare anche il rinvio della gara con il Catanzaro per i funerali del Pontefice, inizialmente prevista proprio nella giornata di sabato 26 aprile. Al “Ceravolo”, dunque, si scende in campo oggi (calcio d’inizio ore 15.00) e il club calabrese ospita i rosanero nella prima delle ultime cinque partite della regular season di Serie B.

L’ultima volta che i giallorossi hanno giocato è stato contro la Carrarese, quindici giorni fa: match terminato con il risultato finale di 2-2. Il Catanzaro arriva all’importante incontro con il Palermo per la corsa ai playoff reduce da una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare. I calabresi sono al sesto posto in classifica a quota 48 punti e contro la squadra di Dionisi giocheranno un vero e proprio scontro diretto per il miglior piazzamento in vista degli spareggi promozione.

L’ultima gara giocata dai siciliani, invece, è quella dell’undici aprile a Bari, quando i biancorossi hanno vinto al San Nicola per 2-1. Nelle ultime cinque partite il Palermo ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. In graduatoria, inoltre, è in settima posizione, a tre punti di distanza proprio dal Catanzaro (sono 45 per ora le lunghezze dei rosa). Nella gara d’andata, al “Barbera”, i calabresi si imposero per 2-1 con i gol di Biasci e Pompetti (Nikolaou per i padroni di casa).

Catanzaro-Palermo: le probabili formazioni

Fabio Caserta schiera i suoi con il solito 3-5-2. Tra i pali c’è l’ex portiere del Palermo Mirko Pigliacelli. La cabina di regia del Catanzaro è affidata a Petriccione, affiancato da Pompetti e Ilie. Coppia d’attacco, infine, sarà composta da Iemmello e Biasci.

Mister Dionisi, nel suo 3-4-2-1, ritrova Ceccaroni sulla linea difensiva. Blin e Gomes agiranno a centrocampo, con Lund e Pierozzi ai lati. In avanti il terminale offensivo sarà l’inamovibile Pohjanpalo e alle sue spalle sarà accompagnato con ogni probabilità da Segre e Brunori.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Cassandro, Pompetti, Petriccione, Ilie, Quagliata; Iemmello, Biasci.

PALERMO (3-4-2-1): Audero; Baniya, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Blin, Gomes, Lund; Segre, Brunori; Pohjanpalo.