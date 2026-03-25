Cei, prosegue l’iter per Livatino patrono dei magistrati

L'istanza sarà presa in esame dall'assemblea generale

PALERMO – Il consiglio episcopale permanente ha esaminato “la proposta, avanzata da un comitato, di eleggere il Beato Rosario Livatino a Patrono dei magistrati: dopo il placet del consiglio permanente, l’istanza, secondo la procedura vigente, sarà ora presa in esame dalla prossima assemblea generale in vista della successiva conferma da parte del Dicastero per il Culto divino e la disciplina dei sacramenti.

Nell’accogliere la proposta – sottolinea la Cei – i vescovi hanno sottolineato l’attualità del messaggio di Rosario Livatino.