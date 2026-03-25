 Va avanti l'iter per Livatino patrono dei magistrati
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Cei, prosegue l’iter per Livatino patrono dei magistrati

killer Rosario Livatino
L'istanza sarà presa in esame dall'assemblea generale
la proposta
di
1 min di lettura

PALERMO – Il consiglio episcopale permanente ha esaminato “la proposta, avanzata da un comitato, di eleggere il Beato Rosario Livatino a Patrono dei magistrati: dopo il placet del consiglio permanente, l’istanza, secondo la procedura vigente, sarà ora presa in esame dalla prossima assemblea generale in vista della successiva conferma da parte del Dicastero per il Culto divino e la disciplina dei sacramenti.

Nell’accogliere la proposta – sottolinea la Cei – i vescovi hanno sottolineato l’attualità del messaggio di Rosario Livatino.

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI