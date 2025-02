Cellulare esplode nella tasca di una donna che rimane ustionata: panico al supermercato VIDEO

Ustioni di primo e secondo grado sul corpo della vittima

BRASILE – Un episodio scioccante ha avuto luogo in un negozio di Anápolis, nello stato di Goiás, in Brasile, dove un telefono cellulare è esploso improvvisamente nella tasca di una donna, scatenando il panico tra i presenti. La scena, ripresa dalle telecamere di sicurezza e rapidamente diffusa sui social, mostra il momento in cui il dispositivo prende fuoco, costringendo la vittima a saltare e correre disperata per il dolore.

Il cellulare esplode nella tasca: la dinamica dell’incidente

L’incidente ha coinvolto un telefono Moto E32, acquistato circa un anno fa. La donna, colpita dall’esplosione, ha riportato ustioni di primo e secondo grado, per le quali è stata immediatamente ricoverata in ospedale. Le immagini hanno suscitato grande preoccupazione tra gli utenti, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza dei dispositivi elettronici.

Mentre un uomo nelle vicinanze cercava di aiutarla, il telefono continuava a rilasciare fiamme, rendendo il momento ancora più drammatico. L’episodio ha sollevato interrogativi sulla qualità e sulla sicurezza delle batterie degli smartphone, soprattutto considerando che il telefono non era particolarmente datato.

In seguito all’esplosione del cellulare dalla tasca della donna, Motorola ha rilasciato una dichiarazione ufficiale, confermando di aver preso contatti con la vittima per indagare sulle cause dell’incidente. L’azienda ha annunciato un’analisi tecnica del dispositivo per identificare eventuali difetti di fabbrica o cause esterne che potrebbero aver contribuito al problema.

TUTTE LE NOTIZIE DAL MONDO DEL WEB SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE