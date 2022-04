Centrosinistra, lavori in corso: ecco che cosa ha deciso il tavolo tecnico

Le ipotesi al vaglio dei rappresentanti della coalizione.

PALERMO – Centrosinistra: lavori in corso. La “prima” del tavolo tecnico della coalizione giallorossa fila liscia. Alla riunione, che si è tenuta nella sede dei pentastellati palermitani, erano presenti Alfredo Rizzo per il Pd, Simone Morgana per il Movimento 5 Stelle e Sergio Lima per i 100Passi. Il nodo da dirimere riguarda la modalità per scegliere il candidato alla presidenza.

Diverse le ipotesi sul tavolo, ma chiari i punti cardinali: individuare un metodo partecipato e innovativo. Resta il dilemma tra il voto classico ai gazebo o quello online, anche se tra le ipotesi valutate ci sarebbe anche la possibilità di utilizzare un sistema misto (un modo per mediare tra le avarie anime della coalizione). Il trio giallorosso su un punto trova una quadra netta: la possibilità che la campagna sia valorizzata da una serie di assemblee tematiche e territoriali itineranti con i candidati.

Un altro punto fermo riguarda il patto di fedeltà tra i contraenti: chi corre rimane vincolato alla coalizione anche in caso di sconfitta del proprio candidato. Il tavolo tecnico tornerà a riunirsi il 3 maggio per buttare giù una sorta di bozza operativa di regolamento da approvare e trasmettere al tavolo politico per il via libera definitivo.