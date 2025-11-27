Cgil, il 2 dicembre Landini a Palermo in vista dello sciopero generale

Il leader del sindacato a tre assemblee di lavoratori: in aeroporto, al Civico e a Carini

PALERMO – Il 2 dicembre il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, sarà a Palermo per partecipare a tre assemblee sindacali in preparazione dello sciopero generale del 12 dicembre contro la legge finanziaria. Ad oggi in Sicilia si sono svolte 170 assemblee nei luoghi di lavoro.

Il programma della giornata prevede una prima assemblea all’aeroporto Falcone e Borsellino, dalle 10 alle 12 nella sala conferenze del centro direzionale. Landini sarà poi a Palermo all’ospedale Civico nella sala Multimediale di Piazza Leotta 4, dove alle 12.30 prima dell’inizio dell’assemblea con lavoratrici e lavoratori incontrerà la stampa. L’assemblea si concluderà alle 15. Il segretario della Cgil si sposterà dunque a Carini, dove dalle 15.30 alle 17 è prevista l’assemblea al Cantiere Ri.med Research Center.

Nel giorno dello sciopero generale il 12 dicembre, è in programma a Palermo una manifestazione a carattere regionale, con concentramento alla 9.30 a Porta Felice (piazza Santo Spirito) , corteo e comizio a piazza Indipendenza.

“Lo sciopero generale – dice il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino – nella nostra regione si riempirà anche di contenuti e rivendicazioni a carattere regionale. Scioperiamo contro il degrado morale delle istituzioni regionali e per una finanziaria regionale che dia risposte alla collettività e in primo luogo ai giovani. Per quanto riguarda la Regione rivendichiamo una finanziaria regionale che dia risposte alle giovani generazioni, alle donne, al mondo del lavoro”.