Cgil Trapani: “Preoccupazione per i lavoratori della Liberty Lines”

Gandolfo: "Speriamo nella nomina di commissari competenti”

PALERMO – La Filt Cgil di Trapani esprime forte preoccupazione per il futuro occupazionale dei lavoratori della Liberty Lines, la compagnia di navigazione recentemente al centro di un’indagine della Guardia di Finanza sulle convenzioni con la Regione Siciliana.

L’inchiesta ha portato al sequestro della Liberty Lines e della Società di Navigazione Siciliana (SNS) e all’emissione di 48 avvisi di garanzia.

A intervenire è il segretario provinciale Anselmo Gandolfo, che sottolinea la necessità di fare chiarezza sull’operato dell’azienda e sul rispetto della legalità. “Confidiamo che i commissari nominati dalla Procura di Trapani abbiano le competenze specifiche nel settore della navigazione e dei marittimi – spiega Gandolfo – Si tratta di un comparto delicato e complesso, che richiede professionalità e esperienza per garantire la continuità del servizio e tutelare i livelli occupazionali”.

Il sindacato chiede quindi un intervento rapido e qualificato per assicurare stabilità ai lavoratori e corretto funzionamento della compagnia, evitando ripercussioni sull’occupazione nel settore marittimo locale.