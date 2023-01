Choc a Castelmola, istruttore precipita con il parapendio e muore

Un'allieva ha riportato diverse fratture. È stata trasporta in ospedale con un elicottero del 118

CASTELMOLA (ME) – Incidente mortale nel Messinese. Un cinquantenne istruttore è morto a Castelmola nell’impatto al suolo del parapendio con cui volava. Un’allieva che era con lui ha riportato diverse fratture ed è stata trasporta in ospedale con un elicottero del 118. L’incidente è avvenuto in contrada Moli. La vittima era originaria di Catania. Sul posto, oltre ai soccorritori, anche il sindaco di Castelmola, Orlando Russo.