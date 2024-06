“Il cibo e la malattia”, a Catania le giornate di nutrizione clinica

Il congresso al centro fieristico Le Ciminiere

CATANIA – Si terranno a Catania venerdì 21 e sabato 22 giugno le “Giornate catanesi di nutrizione clinica”, al centro fieristico Le Ciminiere. Al centro della manifestazione la relazione tra cibo e malattia.

Giornate di nutrizione clinica: il comunicato

La nostra società – si legge in un comunicato dell’organizzazione – è affetta da una malattia cronica: la disaffettività. L’affetto, che deriva dal latino adfectus (cioè “fare qualcosa per”), è correlato al cibo in modo inscindibile.

Proprio affetto e cibo ci accompagnano e ci sostentano nel cuore e nel corpo sin dal primo giorno di vita e, se non nutrito da entrambi, il corpo si ammala e poi muore. In tale contesto, per il paziente fragile tutto assume una dimensione ancora più delicata e, malgrado i progressi fatti soprattutto negli ultimi anni, tra le esigenze primarie di oggi è ancora poco evidente l’attenzione nutrizionale verso chi ne ha bisogno.

Il “To care” ed il “To cure” dovrebbero quindi rappresentare un unico “leitmotiv” di chi ha a cuore la salute dei pazienti che soffrono problematiche così delicate. Da questi temi prenderà spunto l’ottava edizione delle “Giornate catanesi di nutrizione clinica”, in programma domani, venerdì 21, e sabato 22 giugno al centro fieristico Le Ciminiere di Catania.

“Il cibo e la malattia”

L’evento, dal titolo “Il cibo e la malattia”, è organizzato dal dottore Sebastiano Percolla, presidente della Fondazione “Cenestesi Academy”, con il patrocinio di Sinpe (Società italiana di nutrizione artificiale e metabolismo), Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Catania, SINUC (Società italiana di nutrizione clinica e metabolismo), SID (Società italiana di deglutologia) e CIPOMO (Collegio italiano dei primari oncologi medici ospedalieri).

Sarano due giornate dedicate all’importanza della nutrizione nel corso di tutta la vita, offrendo una riflessione e un impegno a una maggiore consapevolezza alla malnutrizione volta a concretizzare il concetto di “umanizzazione delle cure”, spesso abusato nella sua essenza e non percepito dal paziente e dalla comunità.