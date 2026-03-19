Ciclone Harry: dal 31 marzo domande per contributi export

È un pacchetto di 130 milioni di euro messo in campo dal ministero degli Affari esteri

PALERMO – A partire dal 31 marzo sarà possibile presentare le domande per accedere al contributo a fondo perduto di Simest per sostenere le imprese orientate all’export che hanno subito danni a causa dell’uragano Harry di gennaio in Sicilia, Sardegna e Calabria. È un pacchetto di 130 milioni di euro messo in campo dal ministero degli Affari esteri e presentato lo scorso 2 febbraio dal vicepremier Antonio Tajani e dal presidente della Regione, Renato Schifani, a Palazzo d’Orléans a Palermo, nel corso di un incontro con le associazioni di rappresentanza del mondo produttivo

La misura copre i danni a immobili, attrezzature, macchinari, automezzi e scorte di magazzino, con un importo massimo di 5 milioni di euro per impresa. Possono accedervi le aziende di tutte le dimensioni che abbiano realizzato, nell’esercizio 2025, un fatturato export diretto pari ad almeno il 3%, oppure che dimostrino di operare in filiere esportatrici con una quota minima del 10% del proprio fatturato.

Le istanze potranno essere inviate tramite il portale Simest, la società che sostiene la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, a partire dalle 9 del 31 marzo 2026.