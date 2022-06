Catania, cimitero invaso dalle sterpaglie FOTO

Molti cittadini segnalano una situazione indecorosa nel camposanto etneo.

1' DI LETTURA

CATANIA – “Non riusciamo nemmeno a passare. I viali del cimitero sono invasi da erbacce e sterpaglie”. Arrivano decine e decine di segnalazioni alla redazione di LiveSicilia di catanesi che stanno avendo diversi problemi nella visita periodica ai loro cari defunti. Il Cimitero di Catania – come si nota dalle foto pubblicate e inviate – è diventato un sorta di campo incolto dove gli utenti hanno diversi problemi a poter raggiungere lapide e cappelle. Responsabile della pulizia del camposanto è l’Ecocar. Questa è una delle conseguenze dell’emergenza rifiuti in atto in città. Con la ‘saturazione’ della discarica, i rifiuti sono rimasti nei mezzi e in strada. Oltre 700 tonnellate di immondizia sono stati rimossi in questi giorni, ma ci sono anche zone di Catania da ripulire. E con queste temperature, che stanno sfiorando i 40 gradi, l’allarme igienico-sanitario è dietro l’angolo. Caldo che potrebbe rappresentare un pericolo anche per il cimitero, visto il serio rischio incendi. L’anno scorso diversi sono i roghi che sono scoppiati nelle zone incolte dei “tre cancelli”.