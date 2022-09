Cina, si ribalta bus diretto al centro quarantena: 27 morti

Altre 20 risultano ferite

In Cina esplode la rabbia. I cinesi riversano sui social le ire contro le autorità che insistono sulla politica ‘Zero Covid’. L’ultimo caso che fa arrabbiare la popolazione è la morte di 27 persone in un incidente che ha visto coinvolto il bus con cui venivano trasportate in una struttura per la quarantena in una Cina che persevera tra lockdown, test di massa e isolamento.

I fatti sono avvenuti alle prime ore di ieri nella provincia sudoccidentale di Guizhou. Sul bus c’erano in tutto 47 persone, le altre venti risultano ferite. A Guizhou, sottolinea la Cnn citando dati ufficiali, solo due persone sono morte a causa del Covid dall’inizio della pandemia su 38 milioni di abitanti e sabato nella provincia sono stati confermati in tutto 712 nuovi casi di coronavirus, circa il 70% del totale in tutto il Paese.