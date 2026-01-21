Cirillo (Dc): “Convocato il congresso regionale il 13 giugno 2026”

Le parole del segretario regionale

PALERMO – La Democrazia Cristiana in Sicilia convocherà il Congresso Regionale il 13 giugno 2026, occasione nella quale verranno rinnovate tutte le cariche del partito. Sarà affidata a tre Commissari l’organizzazione del Congresso.

“Dopo una fase complessa – dichiara Stefano Cirillo, segretario regionale della DC – è giunto il momento di rilanciare con forza l’azione politica. Un percorso che non può che passare dal Congresso regionale, luogo naturale di confronto e di partecipazione, per valorizzare elementi di novità e avviare una vera rigenerazione del partito”.

Il segretario regionale ha definito ufficialmente la sua dimissione una scelta ispirata a coerenza e dignità politica. “Le donne, gli uomini e i giovani della Democrazia Cristiana lavorano ogni giorno al servizio delle comunità, con serietà e perseveranza, anteponendo il noi all’io, nel segno della legalità, della coerenza e del rispetto delle istituzioni”.

“Il lavoro svolto fin qui dai nostri deputati all’Assemblea Regionale Siciliana è stato serio ed efficace. Desidero ribadire – prosegue Cirillo – che, alla luce della compattezza dimostrata da tutti i nostri

parlamentari, i quali hanno confermato anche oggi la volontà di continuare a rappresentare uniti la Democrazia Cristiana, e in relazione ai rapporti con il Governo e con la maggioranza regionale, sono state registrate aperture significative che auspichiamo possano tradursi in risultati concreti”.

“Inizia una nuova fase che segnerà il rilancio in tutti i territori della Democrazia Cristiana che ribadisce così la propria autonomia, credibilità e volontà di rinnovamento”, conclude.