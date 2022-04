Elezioni Rsu, Cisl: “Premiati per coerenza e concretezza”

Comunicato congiunto dei segretari: "Il nostro è il sindacato più rappresentativo nel pubblico impiego"

CATANIA – «Dai risultati raccolti registriamo un trend vincente delle liste CISL nelle RSU della provincia di Catania. In molti enti pubblici, ospedali e al tribunale la Cisl Fp si conferma il sindacato più rappresentativo nel pubblico impiego. Anche la Scuola, l’Università e la Ricerca hanno ottenuto splendidi risultati»: è il commento congiunto dei segretari generali Maurizio Attanasio (Cisl Catania), Danilo Sottile (Cisl FP Catania), Ferdinando Pagliarisi (Cisl Scuola Catania), Antonella Lanzafame (Cisl Università e Ricerca) alle elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie, tenutesi in 5, 6, 7 aprile 2022.

«Va prima di tutto evidenziata – aggiungono – la straordinaria partecipazione di migliaia di donne e uomini che, nonostante le difficoltà ancora determinate dall’emergenza sanitaria, hanno voluto partecipare a questa importantissima forma democratica della rappresentanza nel lavoro. Il grande impegno a favore dei lavoratori portato avanti in questi anni – affermano Attanasio, Sottile, Pagliarisi e Lanzafame – spesso anche in perfetta solitudine come nel caso del rispetto di tutte le norme di contrasto al Covid e la tutela alla salute, vedono la Cisl premiata quale organizzazIone sindacale concreta e coerente, nel mondo del lavoro pubblico tutto»

«In diversi Enti – sottolineano – abbiamo toccato punte altissime di preferenze, in alcuni persino una maggioranza bulgara. Tra i risultati, spicca il 48,8 per cento della Cisl Fp al Comune di Catania, 3 seggi con 70 voti su 278 al Tribunale di Catania e 9 seggi su 74 all’Arnas Garibaldi o il 60 per cento al Reparto Attività Territoriale del ministero della Difesa».

Per Attanasio, Sottile, Pagliarisi e Lanzafame «il risultato delle liste della Cisl vale doppio, perché ottenuto in un panorama sindacale molto complesso, caratterizzato dalla presenza di numerose liste di sindacati autonomi». «Ed è proprio il risultato raggiunto – ribadiscono – che ci premia e al contempo ci impegna nella maggiore responsabilità nel rappresentare lavoratrici e lavoratori. Un impegno che, insieme alla rappresentanza nella contrattazione nazionale e territoriale, si estrinseca anche nella più complessiva rappresentanza e tutela sociale».

«Da lunedì – concludono i quattro segretari – si riprende con accresciuta consapevolezza che l’aver parlato “il linguaggio dei lavoro” e aver agito stando sempre vicini ai lavoratori rappresentandoli e tutelando il lavoro e la sicurezza nei luoghi del lavoro, paga: lo hanno dimostrato i fatti».