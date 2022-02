Clan Mazzei, le cimici in carcere: l’escamotage per contattare il boss

Le intercettazioni dell'inchiesta Third Family

Chiamare ‘zio’ o ‘zia’ ha un significato preciso nei rapporti di mafia. Per questo gli investigatori hanno addrizzato le orecchie quando hanno sentito Cristian Lo Cicero, considerato il referente dei Mazzei ad Adrano e indagato chiave del blitz Third Family dei giorni scorsi, chiamare ‘zia’ la moglie di Santo ‘u pannitteri’ Di Benedetto, storico boss della famiglia di Cosa nostra coinvolto nell’inchiesta Chaos del 2017. Tra la signora e l’adranita ci sono telefonate e incontri. Alcune sono state captate dai poliziotti e sono finite nei faldoni dell’inchiesta della Dda etnea. La gup Carla Aurora Valenti ne evidenzia una in particolare del 21 maggio 2019, dove Lo Cicero suggerisce a lady Di Benedetto come approfittare dei colloqui telefonici con il marito detenuto per riuscire a farlo parlare con il ‘suo patrozzo’ mafioso. “Ci vuole un telefono fisso… e automaticamente loro ti danno il trasferimento di chiamata… che gli dobbiamo dare il numero di telefono”.

L’interesse di creare un contatto non sarebbe stato solo di Lo Cicero, ma anche del boss dei Mazzei. Santo Di Benedetto, durante un incontro in carcere del 28 giugno 2019, manifesta alla moglie la volontà di comunicare telefonicamente con Cristian Lo Cicero: “a te ti ho detto di dire a Cristian di farti il telefono…”. Nella lunga conversazione poi la consorte inizia a parlare di soldi, precisamente di problemi nella riscossione. Ancora una volta il marito fa il nome di Cristian (per gli inquirenti Lo Cicero, ndr) e anche di Claudio (identificato con Loria, cognome storicamente dei Mazzei di Catania). U Panitteri pretende e avverte: “Vedi che mi metto con chiunque… mi metto contro la sua famiglia”

Claudio Loria farebbe anche da fornitore a Cristian Lo Cicero per gli stupefacenti. Nel 2018 la polizia monitora un incontro in via Mercurio. I due parlano di una partita di droga che il narcotrafficante adranita avrebbe comprato nel ragusano.

Lo Cicero C: sono andato a prenderla ora a Vittoria… mi sembra a me “ ammoniaca” guarda odorala..

Loria C. è buona compare…

Lo Cicero C: te lo lascio questo (provino ndr)… gli ho detto a lui gliene diamo 1500… 1300… può essere che anche a 1100 arriviamo… perché se gli diamo che poi…

Loria C: non è che lo ha mischiato

Lo Cicero C: no… no questo no… questo naturale è…

Il ‘figlioccio’ di Santo Di Benedetto ha paura di essere intercettato.

Lo Cicero C: la toglie per favore questa macchina… Ciccio… che non sappiamo

Loria C. : questa quella di Mimmo è… (autonoleggio, ndr)

Lo Cicero C: sì…

Loria C: piene…piene sono (di microspie ndr)

Il soldato dei Mazzei ha ragione. Quell’auto era monitorata dalla polizia.