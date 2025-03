L'accusa è maltrattamenti in famiglia

CATANIA – Gli agenti della squadra Volanti della Questura di Catania ha denunciato un 47enne per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi nei confronti della moglie, che avrebbe picchiato colpendola con un bastone.

La vittima sarebbe sfuggita all’aggressione grazie all’intervento di un amico. La donna è stata medicata in ospedale e giudicata guaribile in 30 giorni. Alla polizia ha di essere vittima delle violenze del marito da tempo, e in particolare da quando il 47enne è uscito dal carcere dopo aver scontato una pena per reati contro il patrimonio.

Il precedente

Il 47enne sarebbe stato inoltre già destinatario di un provvedimento di ammonimento del Questore di Catania, emesso nel novembre scorso per atti di violenza domestica commessi proprio in danno della moglie, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.