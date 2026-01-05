Blitz dei carabinieri del nucleo investigativo contro il clan Assinnata VIDEO

PATERNÒ (CATANIA) – Sono ritenuti i responsabili di una spedizione punitiva in piena regola, compiuta il 1 ottobre scorso e guidata da Andrea Giacoponello, ritenuto un personaggio di spicco del clan Assinnata di Paternò. In cinque avrebbero fatto irruzione nell’officina del padre di Alberto Forte, colui che – secondo la Dda di Catania – il 30 agosto aveva ferito il figlio di Giacoponello, Michele Gabriele. Il padre di Forte, che si difese rispondendo al fuoco, sarebbe stato ferito a una mano.

Per questo i carabinieri del nucleo investigativo di Catania hanno stretto le manette ai polsi di cinque paternesi. Sono Andrea Giacoponello, 53 anni , Giorgio Castorina di 31, Vincenzo Di Mauro e Antonio Di Cavolo di 42 e Giuseppe Romeo di 45 anni. Le accuse, contestate a vario titolo, sono tentato omicidio, detenzione e porto abusivo d’armi, aggravati dal metodo mafioso.

L’esecuzione dell’ordinanza

Il provvedimento è stato eseguito stamattina da 50 carabinieri del comando provinciale, con il supporto dello squadrone eliportato “Cacciatori di Sicilia”, del nucleo cinofili di Nicolosi e del 12° Nucleo Elicotteri. L’ordinanza è stata emessa dal Gip, su richiesta della Dda. A renderlo noto, una nota a firma del procuratore della Repubblica vicario Agata Santonocito.

L’indagine parte dunque dal ferimento di Michele Gabriele Giacoponello, per cui a settembre era stato arrestato Alberto Forte. Questo avrebbe creato la reazione degli esponenti del clan Assinnata di Paternò, di cui il papà del ferito, come detto, sarebbe un esponente di spicco.

La dinamica dell’agguato

A quel punto sarebbe emerso che i cinque, capeggiati da quest’ultimo, di cui uno armato di pistola e uno di mazza, avrebbero sparato tre colpi contro il padre di Forte. L’indagine dei carabinieri si è svolta con attività tecniche e dinamiche. Sono state captate alcune conversazioni a seguito del primo ferimento, sui propositi di vendetta del clan.

Poche settimane dopo la vittima, subito dopo l’agguato, parlando telefonicamente con un familiare, avrebbe riferito di essere stato colpito da un colpo di arma da fuoco, di essere riuscito a difendersi e a mettere in fuga i propri assalitori. Questo solo grazie alla propria immediata reazione. Avrebbe risposto al fuoco con la propria pistola, che evidentemente aveva a portata di mano.

Questo, pur mai denunciato dalla vittima, è stato comunque riscontrato tramite acquisizione del referto medico presso l’ospedale “Cannizzaro” di Catania. Qui la vittima era andata raccontando di essersi ferita in un incidente.

Le indagini dei carabinieri

Il resto i militari lo hanno scoperto quando hanno appreso dell’esistenza di un sistema di videosorveglianza nell’officina, teatro dell’attentato. Hanno individuato l’impianto e sequestrato i dispositivi informatici. Così sono giunti ad analizzare meticolosamente i fotogrammi. Hanno cristallizzato la sequenza temporale dell’azione criminosa, le modalità operative e le ipotetiche responsabilità.