Concorso nei centri per l’impiego: solo 200 gli idonei, scoppia la polemica

Si parla di flop: i candidati erano quasi 60 mila

Flop al concorso per laureati alla Regione siciliana e scoppia la polemica. È quello che è successo con il bando per il personale dei Centri per l’impiego che ha visto un’adesione di quasi 60 mila candidati e soltanto 200 idonei su 537 posti disponibili.

Alaimo: “Chiuse le porte a tanti giovani qualificati”

Sulla questione interviene Roberta Alaimo, parlamentare nazionale del Movimento 5 Stelle: “La preselezione per titoli decisa dalla Regione ha chiuso le porte a tanti giovani qualificati. Alla luce dei risultati, sarebbe stato opportuno far sostenere la prova scritta a tutti i candidati e solo dopo calcolare i punteggi per le graduatorie”.

“Esclusi a priori”

“Oltre alla beffa per i tanti esclusi che avrebbero potuto partecipare e che invece sono stati esclusi a priori – continua l’esponente cinquestelle – abbiamo il dovere di ricordare che stiamo parlando di una professionalità fondamentale per lo sviluppo dei centri per l’impiego, con fondi stanziati dal Governo Conte nel 2019 per far funzionare a pieno regime il Reddito di cittadinanza e dunque per avviare le politiche attive del lavoro”.

“Siamo nel 2022, sono passati tre anni, e ancora si parla di concorsi, mentre qualcuno, al posto di criticare la politica che si è messa di traverso per non far funzionare le cose, si scaglia semplicisticamente contro il Reddito di cittadinanza”, conclude.