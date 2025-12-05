Il presidente Agen: "Ora si passa alla fase operativa"

CATANIA – “Rafforzare il presidio territoriale e settoriale, aumentare la capacità operativa e garantire una rappresentanza più ampia del sistema imprenditoriale catanese”. Con questo obiettivo, nel corso dell’ultima riunione della giunta esecutiva, il presidente di Confcommercio Catania, Pietro Agen, ha ufficializzato la nuova governance dell’associazione, procedendo alla nomina dei vicepresidenti e all’attribuzione delle deleghe ai componenti dell’organo esecutivo.

Dieci i vicepresidenti che andranno ad aggiungersi al vicepresidente vicario, Dario Pistorio – eletto già durante l’assemblea di giugno –, a cui sono state attribuite le deleghe “al Turismo” e “alla Città di Catania”.

Tutte le deleghe

Si tratta di Rosario Alfino, con delega alla Gestione eventi. Giovanni Arena, con delega ai Rapporti con la Grande distribuzione organizzata. Rosario Bruno, con delega all’Area calatina. Matilde Cifali, con delega ai Rapporti con l’Università. Domenico Coco, con delega all’Internazionalizzazione. Ignazio Ragusa, con delega al Turismo. Giuseppe Russo, con delega all’Informazione. Salvatore Sichili, con delega al Turismo. Pietro Vadalà, con delega ai Rapporti sindacali. Francesco Zaccà, con delega ai Rapporti con le Forze dell’Ordine e alla Città di Catania.

La giunta ha inoltre definito le deleghe ai componenti incaricati delle aree operative. A Francesco Faro l’Area pedemontana Etna Ovest. Rosario Menza si occuperà della Città di Catania. A Marco Peruzzo la Città di Catania. A Santino Scirè delega al Sociale e all’Organizzazione dei nuovi settori. Ad Antonino Scuto la delega alla Viabilità. Ad Antonio Sicali la delega alla Città di Catania. A Francesco Trainito la delega alla Riorganizzazione societaria e immobiliare e alla Formazione.

Agen: “Ora la fase operativa”

«Conclusa la fase del rinnovo elettorale – ha detto il presidente Agen –, passiamo alla fase operativa. In un momento di grande crescita per Confcommercio, si è deciso di lavorare su incarichi specifici e su progetti. Adesso tutti al lavoro per fare ancora più grande la nostra organizzazione».