Trapani, tensione in consiglio comunale: “Stasera a te finisce male”

Abbruscato attacca Miceli e la minoranza occupa l'aula VIDEO

1' DI LETTURA

TRAPANI – Tensione in consiglio comunale a Trapani ieri sera, giovedì 12 ottobre. La minoranza aveva occupato l’aula dopo la discussione sulla delibera che prevedeva la variazione di bilancio per i soldi erogati dalla Regione per l’aumento degli emolumenti di sindaco, assessori e presidente del consiglio comunale.

Lo scontro in Aula

Protagonisti dello scontro verbale il consigliere Maurizio Miceli (Fratelli d’Italia) e l’assessore Enzo Abbruscato, che avrebbe detto a Miceli “stasera a te finisce male”. Così Miceli ha invocato l’intervento della Digos ed è pronto a presentare una denuncia. Successivamente Abbruscato ha replicato affermando che il consigliere “aveva capito male”.