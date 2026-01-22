 Palermo, Zen al setaccio: nuovo blitz. Si cercano armi e droga
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Controlli e perquisizioni tra i padiglioni dello Zen: si cercano armi e droga

Strade presidiate, al setaccio box e magazzini
PALERMO
di
1 min di lettura

PALERMO – Ancora una giornata di controlli nel quartiere Zen di Palermo dopo gli ultimi episodi di violenza che si sono verificati nel territorio che hanno preso di mira anche la chiesa di San Filippo Neri con diversi colpi d’arma da fuoco esplosi contro la parrocchia.

Strade presidiate

Dall’alba degli agenti della squadra mobile, del commissariato San Lorenzo e dei cinofili stanno eseguendo una serie di perquisizioni alla ricerca di armi e droga. Numerosi agenti presidiano le strade, entrano nei cortili, bussano alle porte e perquisiscono i box e i magazzini che ci sono nel quartiere. All’operazione stanno prendendo parte anche i vigili del fuoco.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI