 Palermo, coralli nascosti all'interno della valigia VIDEO
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Coralli a rischio estinzione nascosti all’interno della valigia VIDEO

La scoperta all'aeroporto di Palermo. Due passeggeri sono stati multati
GUARDIA DI FINANZA
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1 min di lettura

PALERMO – Gli uomini dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalla guardia di finanza, durante un controllo all’aeroporto “Falcone – Borsellino”, hanno sottoposto a sequestro 13 esemplari di corallo a rischio estinzione. 

I coralli erano nascosti all’interno dei bagagli di 2 turisti italiani di ritorno dalle Mauritius e dalle Maldive.

Niente certificato di provenienza e la multa per i turisti

I coralli sequestrati presentavano una colorazione marrone-giallastra, elemento che consente di escludere che gli stessi provenissero da fenomeni di spiaggiamento naturale. 

I due turisti erano sprovvisti degli appositi certificati di origine o di licenza previsti dalla disciplina convenzionale internazionale, quindi i coralli sono stati quindi sottoposti a sequestro amministrativo, mentre ai passeggeri è stata comminata una sanzione amministrativa da 3mila a 15mila euro. 

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