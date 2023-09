Cordoglio e indignazione sui social per Messina Denaro: “Vergognatevi”

C’è chi spera che il boss incontri il piccolo Di Matteo

1' DI LETTURA

ROMA – Social impazziti dopo la scomparsa del boss Matteo Messina Denaro, morto stanotte, poco prima delle 2, all’ospedale de L’Aquila per le conseguenze legate a un tumore al colon al quarto stadio. Numerosi i commenti con le emoticon di fiori, cuori, mani congiunte e condoglianze alla famiglia dell’ultimo stragista. Tanta anche l’indignazione.

“Spero che incontri il piccolo Giuseppe”

Tra gli utenti c’è chi – come Mariella – spera che il boss “incontri il piccolo Giuseppe”, riferendosi a Giuseppe Di Matteo, il bambino strangolato e poi sciolto nell’acido su ordine, tra gli altri, di Matteo Messina Denaro.

“Non sta a noi giudicare”

Sui social scrivono anche presunti parenti e amici di vecchia data del boss, come Gaspare: “Condoglianze alla famiglia. Per me un amico d’infanzia poi ognuno di noi fa le sue scelte di vita, comunque non sta a noi giudicare”.

“Vergognatevi”

Cresce anche l’indignazione. Sono molti quelli che si indignano davanti al cordoglio social per il boss e commentano “vergognatevi”.

Tra i profili Facebook dove più si leggono commenti di cordoglio, in cui si augura al padrino di “riposare in pace”, c’è quello di Catelvetranonews.it, testata locale online di Castelvetrano, il paese roccaforte del boss, dove centinaia di utenti commentano liberamente.