Covid, altri 5.286 casi in Sicilia: la metà a Palermo e Catania

Il report ministeriale

PALERMO – Sono 5.286 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia (ieri 6.766), a fronte di 33.074 tamponi effettuati, su un totale di 10.465.181 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 36 decessi (ieri 34) che portano il totale delle vittime, sull’isola, a 9.185. E’ quanto si legge nel bollettino di oggi del Ministero della Salute e della Protezione Civile.

Il numero degli attualmente positivi in Sicilia è di 251.275 (-2.175) mentre le persone ricoverate con sintomi sono 1.239, di cui 104 in Terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 249.932 pazienti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza ad oggi sono 474.455 (+7.632). Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Palermo 1258, Catania 1327, Messina 559, Siracusa 761, Ragusa 389, Trapani 335, Agrigento 424, Caltanissetta 323 e Enna 117.

Negli ospedali la situazione sembra più tranquilla rispetto ai giorni di piena ondata, anche se i medici predicano prudenza: “Non posso dire quando comincerà la famosa convivenza pacifica con il virus – dice il primario della terapia intensiva dell’ospedale Cervello di Palermo Baldo Renda -. L’orizzonte di un mese, nel senso dell’impegno che avremo, mi pare verosimile. Almeno un mese ancora così. E poi tireremo le somme”.

I dati nazionali parlano di 57.890 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, che si accompagnano a una crescita dei decessi (oggi 320 mentre ieri erano stati 278). TUTTI I DATI NAZIONALI SUL COVID