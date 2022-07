Covid, boom di contagi anche nelle carceri

I numeri sono quadruplicati in una settimana

Anche nelle carceri è boom di contagi da Covid 19. In una settimana i casi tra i detenuti, che erano sinora molto contenuti, sono quadruplicati. Si è passati dai 159 del 4 luglio scorso ai 643 di ieri su una popolazione carceraria complessiva di 54.255 persone. Si tratta comunque di una cifra molto lontana dal picco di 2.586 casi raggiunto all’inizio dell’anno. In netta salita anche i positivi tra i poliziotti penitenziari: erano 305 su 36.939 e ora sono balzati a 618. Solo un detenuto è ricoverato in ospedale: gli altri sono tutti asintomatici. Anche tra i poliziotti c’è un solo ricoverato.