Covid, creato in laboratorio un ceppo Omicron-Wuhan: mortale all’80%

L'esperimento all'Università di Boston ha ricevuto la condanna della comunità scientifica internazionale

1' DI LETTURA

Un nuovo ceppo del Covid letale all’80% è stato creato in un laboratorio della Boston University, dove gli scienziati hanno combinato la variante Omicron con il ceppo originale di Wuhan.

A rivelare la notizia è stato il Daily Mail che riporta anche la condanna della comunità scientifica sulla pericolosa manipolazione dei virus in laboratorio, una pratica che sembra andare avanti anche negli Stati Uniti. Il tutto in barba all’ipotesi e ai timori che pratiche simili possano aver dato inizio alla pandemia che ha messo in ginocchio il pianeta negli ultimi anni.

Nella nuova ricerca, che non è stata sottoposta a revisione paritaria, un team di ricercatori di Boston e della Florida ha estratto la proteina spike di Omicron, la struttura unica che si lega e invade le cellule umane, collegandola al ceppo originale emerso per la prima volta a Wuhan all’inizio della pandemia. Il nuovo ceppo ibrido ha ucciso l’80% dei topi, mentre quando un gruppo simile di roditori è stato esposto al ceppo Omicron standard, sono sopravvissuti tutti e hanno manifestato solo sintomi “lievi” – si legge nel documento ripreso da AdnKronos -.