Covid, la dose booster protegge nell’82% dei casi

Lo rileva il Report dell'Istituto superiore di Sanità che accompagna il monitoraggio settimanale sull'andamento della pandemia

L’efficacia del vaccino anti-Covid nel periodo di prevalenza della variante Omicron (a partire dal 3 gennaio 2022) nel prevenire casi di malattia severa è pari al 61% nei vaccinati con ciclo completo da meno di 90 giorni, 63% nei vaccinati con ciclo completo da 91 e 120 giorni, 69% nei vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 120 giorni e pari all’82% nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster. Lo rileva il Report esteso dell’Istituto superiore di Sanita’ (Iss) che accompagna il monitoraggio settimanale sull’andamento della pandemia di Covid-19.

Nel prevenire la diagnosi di infezione da SarsCoV2, l’efficacia del vaccino sempre nel periodo di prevalenza della variante Omicron è invece pari al 29% entro 90 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, 20% tra i 91 e 120 giorni, 44% oltre 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale e pari al 42% nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster.

Il Report evidenzia inoltre che il tasso di mortalità standardizzato per età relativo alla popolazione di età superiore a 12 anni, nel periodo 02/09/2022-02/10/2022, per i non vaccinati, è pari a 9,1 decessi per 100.000 abitanti, e risulta due volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da più di 120 giorni (4,3 decessi per 100.000 abitanti) e sei volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (1,5 decessi per 100.000 abitanti).