Covid, obbligo vaccinale e rispetto Costituzione, il 30 novembre la Consulta decide

La richiesta proviene da cinque uffici giudiziari, due dei quali in Sicilia

1' DI LETTURA

L’obbligo vaccinale ormai non c’è più, nemmeno per gli operatori sanitari, ultima categoria per cui era rimasto, dopo che a giugno erano stati esentati gli over 50, i professori e le forze dell’ordine: dal primo novembre è venuto meno anche per chi lavora in corsia, effetto del primo decreto del governo Meloni che ha voluto anticipare a quella data la scadenza che l’esecutivo Draghi aveva fissato al 31 dicembre per ridare fiato a un sistema sanitario sotto organico con il recupero di 4mila medici no vax. Ma resta un tema che fa ancora discutere, assieme a quello delle multe, e il 30 novembre sarà al centro, prima dell’udienza pubblica e poi della camera di consiglio, della Corte costituzionale.

A chiedere alla Consulta di pronunciarsi sulla legittimità dell’obbligo vaccinale per tutto il personale sanitario, introdotto con il decreto 44 del 2021, e poi esteso anche ad altre categorie, a partire dagli insegnanti, sono stati cinque uffici giudiziari: i tribunali di Brescia (con 6 ordinanze), Catania e Padova, il Tar della Lombardia e il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana. I loro dubbi, sotto il profilo della compatibilità con la Costituzione, riguardano oltre all’obbligatorietà anche la sanzione introdotta in caso di inadempimento, cioè la sospensione dall’attività lavorativa e dallo stipendio. Il più critico su quella normativa è il Tar della Lombardia , che chiama in causa più principi costituzionali: la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo, il diritto al lavoro e alla retribuzione, la tutela della salute, il principio dell’uguaglianza. Va oltre il tribunale di Padova , che ipotizza anche la violazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea I giudici relatori saranno tre: Augusto Barbera, Stefano Petitti e Filippo Patroni Griffi. Una quarantina invece gli avvocati in rappresentanza di operatori sanitari e prof no vax che hanno subito la sospensione.