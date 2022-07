Covid, presto in arrivo nuove regole per i positivi

Chi risulterà contagiato potrebbe uscire dall'isolamento prima dei sette giorni previsti

Presto potrebbero arrivare nuove regole per le persone che risultano positive al coronavirus. L’ipotesi su cui si sta ragionando è quella di poter eseguire il test già dopo 48 ore senza sintomi e, in caso di esito negativo, tornare subito liberi di uscire.

Le regole attuali prevedono: dopo un tampone positivo, devono trascorrere minimo sette giorni prima di poter tornare in libertà, sempre che un altro test (anche antigenico) accerti che ci si è negativizzati. In sostanza, se il provvedimento dovesse avere l’ok, non sarà più necessario aspettare i fatidici 7 giorni chiusi in casa.