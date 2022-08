Covid, in Sicilia stabile il tasso di positività: i morti sono 23

I dati dell'ultimo bollettino.

1' DI LETTURA

Sono 2.189 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 13.513 tamponi processati. Ieri erano 3.737. Il tasso di positività è al 16,2%, in aumento rispetto al 16% ieri. La Sicilia è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 119.546 con un decremento di 6.696 casi. I guariti sono 8.862 e 23 le vittime, che portano il totale dei decessi a 11.857. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 822, 29 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 44, due in più rispetto a ieri. A livello provinciale si registrano a Palermo 387 casi, Catania 469, Messina 433, Siracusa 159, Trapani 234, Ragusa 149, Caltanissetta 95, Agrigento 219, Enna 44.

Sono 31.703 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 43.084. Le vittime sono 145, in calo rispetto alle 177 di ieri. Il tasso è al 15,7%, quasi invariato rispetto a ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 201.509 tamponi. Sono invece 321 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 10 in meno rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 28. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 8.592, cioè 224 in meno rispetto a ieri. (ansa)