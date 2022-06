Covid, turisti, tamponi e ospedali: la ‘strategia’ della Sicilia

Gli esperti si riuniscono e discutono. Istituito tavolo tecnico sui ricoveri.

Non c’è ancora niente di formalizzato, ma un documento dovrebbe essere messo nero su bianco nei prossimi giorni e sottoposto dai tecnici alla politica. La Sicilia si pone il problema di una strategia Covid, con i suoi esperti della materia, per gestire il rialzo generalizzato e preoccupante dei contagi e le possibili ricadute sugli ospedali. Oggi, nei locali dell’assessorato alla Sanità, si è riunito un tavolo tecnico di fresca nomina, che si occuperà del tema dei ricoveri. Ma è stata anche l’occasione per discutere, tra i commissari, i medici e il Dasoe, le contromisure dal prendere per fronteggiare la pandemia. Il risultato? Una serie di idee che verranno sottoposte a quello che, in questi casi, con un termine neutro, viene definito il ‘decisore politico’. Ovvero, al presidente Musumeci, all’assessore Razza e alla giunta.

Tamponi e Covid hotel

Una proposta, tra le diverse avanzate, sarebbe quella di riattivare lo screening con i tamponi nei porti e negli aeroporti. Il flusso di turisti previsto è imponente. Si è parlato anche di tornare ai Covid hotel, ovvero alle strutture in grado di ospitare i positivi che stanno bene, per spezzare la circolazione del virus. Una mossa ritenuta opportuna proprio per l’attesa di un numero cospicuo di visitatori. Se un turista arriva e si scopre positivo, dove andrà collocato, visto che viene ospitato in un albergo?

Gli ospedali: bolle e isolamento

Un altro aspetto riguarda gli ospedali, con riferimento ai malati che non finiscono in corsia per il coronavirus. Esempio semplicissimo: ti rompi una gamba e al tampone risulti contagiato. Qui entra in gioco il tavolo tecnico che vorrebbe dare corso sempre di più alle ‘bolle’, nei reparti, per isolare i positivi.

Il bollettino

Nel frattempo, anche il bollettino diramato oggi conferma l’avanzata del coronavirus. Si registrano 4.349 i nuovi casi. Il tasso di positività sale al 18,8%, il giorno precedente era al 18,3%. I ricoverati sono 660, otto in più, in terapia intensiva sono 25, uno in più. I contagi per provincia: Palermo 1.544 casi, Catania 1.511, Messina 972, Siracusa 434, Trapani 233, Ragusa 366, Caltanissetta 155, Agrigento 314, Enna 88.