Chiude la vicenda giudiziaria e lascia i domiciliari

PALERMO – Tre anni ai lavori di pubblica utilità e 15.000 euro di danni all’azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello e all’Asp di Siracusa, senza interdizione dai pubblici uffici. Totò Cuffaro chiude così la sua vicenda giudiziaria.

Il giudice per l’udienza preliminare Ermelinda Marfia ha dato il via libera al patteggiamento che gli avvocati di Cuffaro, Giovanni Di Benedetto e Marcello Montalbano, avevano concordato con la Procura della Repubblica di Palermo. Invece di andare in carcere lavorerà nella casa di accoglienza “Casa del sorriso” a Monreale. In aula erano presenti i pubblici ministeri Claudio Camilleri e Andrea Zoppi.

Cuffaro lascia i domiciliari

Ciò comporta che Cuffaro lascia subito gli arresti domiciliari dove si trova dal 5 dicembre scorso. In questa seconda vicenda giudiziaria, dopo il favoreggiamento aggravato alla mafia che aveva interamente scontato in carcere, Cuffaro era accusato di corruzione e traffico di influenze. Consegnò in anticipo ad una candidata le prove di esame del concorso per la stabilizzazione degli operatori socio sanitari a Villa Sofia.

Il concorso pilotato

Le prove gli sarebbero state consegnate dal presidente della commissione esaminatrice, Antonio. Iacono. Il primario del trauma center gliele avrebbe fatte avere tramite il fidato collaboratore del politico, Vito Raso, e con l’intercessione del manager dell’ospedale, Roberto Coletti.

Il traffico di influenze

Nel caso di Siracusa Cuffaro avrebbe cercato di mettere a disposizione di alcuni ex rappresentanti della Dussmann Service la sua rete di conoscenze. Obiettivo: aggiudicarsi l’appalto milionario per il servizio di portierato e ausiliariato.

Ad aprile la Cassazione ha annullato l’ordinanza del tribunale del Riesame di Palermo che aveva confermato gli arresti domiciliari per Cuffaro. I supremi giudici hanno disposto il rinvio degli atti al Riesame.

I legali hanno “prospettato vizi di illegittimità riguardanti la utilizzabilità delle captazioni e della motivazione delle ipotesi di traffico di influenze e corruzione per le quali era stata applicata la misura”. Ora il patteggiamento.

Le disposizioni

Il giudice ha dettato una serie di disposizioni a cui Cuffaro deve attenersi: divieto di detenere armi e di frequentare pregiudicati e persone sottoposte a misure di sicurezza, e obbligo di restare in Sicilia (gli viene, dunque, ritirato il passaporto e qualsiasi altro documento valido per l’espatrio).

Gli altri imputati

Il Gup Ermelinda Marfia ha rinviato a giudizio per corruzione l’ex direttore generale dell’azienda ospedali riuniti Villa Sofia Cervello, Roberto Colletti, il primario del Trauma Center di Villa Sofia, Antonio Iacono (presidente della commissione di esami), e Vito Raso.

Sotto processo per traffico di influenze finiscono anche Mauro Marchese e Marco Dammone, ex rappresentante legale ed ex funzionario commerciale della Dussmann Service (il suo rapporto di lavoro era terminato mesi prima). Ed ancora per traffico di influenze l’imprenditore di Belmonte Mezzagno, Sergio Mazzola. Il processo inizierà il 7 settembre.

Il faccendiere Ferdinando Aiello è l’unico che ha chiesto il rito abbreviato e la sua posizione sarà discussa a luglio.

Non doversi procedere per Dussmann Service che dunque esce dal processo.

Si sono costituiti parte civile Villa Sofia, assistita dall’avvocato Giuseppe Gerbino, nei confronti di Colletti e Iacono, mentre sono stati esclusi Adusbef e Associazione per la giustizia perché non hanno subito danni diretti a causa del reato contestato. Si chiude per Cuffaro il terzo processo in cui è stato imputato.