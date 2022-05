Le parole dell'ex governatore

PALERMO – “Si realizza un sogno, rinasce la Democrazia cristiana. Per me è importante, e anche il mio riscatto morale”. Così l’ex governatore della Sicilia, Totò Cuffaro, annunciando la presentazione della lista della Dc al consiglio comunale di Palermo in programma giovedì prossimo in una convention alla presenza di Roberto Lagalla, candidato sindaco per il centrodestra.

“La Dc è tornata per dare un futuro alle cose che contano”, è lo slogan dell”iniziativa politica il cui annuncio arriva proprio nelle ore in cui infiamma la polemica sul ruolo dell’ex governatore e dell’ex senatore di Forza Italia, Marcello Dell’Utri, alle prossime Amministrative palermitane. Una polemica che ha incrociato anche i destini di Claudio Fava e Nello Musumeci, che oggi hanno duellato a colpi di dichiarazioni.