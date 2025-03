Da Caltanissetta a Madrid, la finanza nelle sedi di Caltacqua e Fcc Aqualia

Concorso in frode nelle pubbliche forniture e inquinamento ambientale i reati ipotizzati

CALTANISSETTA – I finanzieri Nucleo di polizia economico-finanziaria di Caltanissetta stanno perquisendo la sede legale di Caltacqua spa e dell’Assemblea territoriale idrica. Finanzieri in trasferta anche a Madrid per perquisire la sede legale di Fcc Aqualia in Spagna.

C’è una maxi indagine, che va avanti dal 2023 ed è coordinata dal procuratore Salvatore De Luca, sulla gestione del servizio idrico della provincia di Caltanissetta, da mesi è al centro di polemiche e proteste.

Sotto inchiesta dirigenti delle due società, il presidente dell’Ati Massimiliano Conti, nonché sindaco del Comune di Niscemi e candidato alle prossime elezioni per la provincia. I reati ipotizzati sono concorso in frode nelle pubbliche forniture e inquinamento ambientale.

“Le attività sono finalizzate ad acquisire elementi di riscontro a ulteriori ipotesi investigative in relazione ai reati di riciclaggio e distrazione fraudolenta di fondi, attuate attraverso pratiche di Transfer Pricing – spiegano dalla finanza- , in danno della società per azioni Caltacqua spa, gestore del Servizio Idrico Integrato di questa Provincia, in favore della sua partecipante spagnola Fcc Aqualia Sa”.

Dagli accertamenti effettuati, in particolare tramite l’analisi dei bilanci e dei flussi finanziari della partecipata, sarebbero emerse “operazioni infragruppo di natura strategica con particolare riguardo all’acquisto di beni e servizi anche di natura progettuale, in danno della controllata italiana che gestisce la risorsa pubblica”.