Dal Covid al sold out: effetto Cultrera al Bellini VIDEO

L'intervista al Sovrintendente.

1' DI LETTURA

CATANIA. Al Teatro Vincenzo Bellini si avvicina il debutto dell’opera “Le Nozze di Figaro” ed è già sold out. “Undici recite e undici sold out – dice il sovrintendente del teatro Bellini Giovanni Cultrera – il frutto di un lavoro scrupoloso fatto insieme al direttore artistico Fabrizio Maria Carminati e al commissario straordinario dell’ente Daniela Lo Cascio.

L’opera di Mozart avrà la regia di Michele Mirabella, l’orchestra sarà diretta da Beatrice Venezi e sulla scena un cast di grande spessore. Ma la novità assoluta di quest’opera saranno le 4 recite riservate ai bimbi delle scuole elementari e medie”.



Un’operazione di grande apertura verso i più piccoli: “Tanti bambini ancora non conoscono il teatro e lui, il teatro, apre le sue braccia per accogliere il pubblico di domani – sottolinea Cultrera – i bambini hanno il diritto di innamorarsi dell’arte, della cultura come noi adulti”.

La prima dell’opera lirica “Le Nozze di Figaro” andrà in scena al Bellini sabato prossimo. Un’opera buffa in 4 atti con musica di Wolfgang Amadeus Mozart su libretto di Lorenzo Da Ponte. Coro, orchestra e tecnici del teatro lirico Vincenzo Bellini.

Ai più piccoli, in teatro, sarà spiegato tutto quello che gira intorno a un opera lirica di questo spessore grazie alla presenza e alla voce di Gino Astorina.