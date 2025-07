De Luca: “Aula e commissione Bilancio saltate, governo in confusione”

Parla il capogruppo M5s

PALERMO – “Le fibrillazioni nella maggioranza, ormai sotto gli occhi di tutti, continuano a produrre effetti deleteri per un governo in totale confusione e in cerca di una quadra che non trova e che oggi ha fatto saltare l’Aula e la seduta di Bilancio. Grande confusione anche in commissione Salute, dove, in attesa di un parere preventivo del ministero, la seduta di approfondimento sulla bozza di rete ospedaliera è stata aggiornata al 6 agosto. Questo esecutivo, ormai, i numeri per governare li ha solo sulla carta. In Parlamento si sono autodissolti, peccato che a pagarne le conseguenze siano i siciliani, che attendono invano riforme degne di questo nome”. Lo afferma il capogruppo del M5s all’Ars, Antonio De Luca.

“Anche oggi – dice De Luca – una giornata a vuoto, come sempre più frequentemente accade a Palazzo dei Normanni”. Il riferimento è al nulla di fatto registrato a Sala d’Ercole, tra le proteste delle opposizioni che non hanno lesinato critiche all’Esecutivo.

De Luca aggiunge: “Governo e maggioranza sono stati riuniti per quasi tutta la giornata senza cavare un ragno dal buco. Probabilmente, nei prossimi giorni, sempre che ci riescano, si accontenteranno di provare a portare a casa qualche norma e rimanderanno a tempi migliori il resto della manovra. Anche se, a nostro avviso, la cosa migliore che i siciliani possono aspettarsi è che vadano tutti a casa”.