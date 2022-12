DeGusti Arte, torna la manifestazione che valorizza l’enogastronomia siciliana VIDEO

Dal 16 al 18 dicembre ai Cantieri Culturali alla Zisa una tre giorni dedicata ai sapori siciliani

2' DI LETTURA

Torna DeGustiArte giunta ormai alla sua terza edizione. La tre giorni dedicata alle eccellenze enogastronomiche siciliane arriva oggi fino a domenica 18 dicembre presso lo Spazio Tre Navate dei Cantieri Culturali alla Zisa, di via Paolo Gili, 4.

Un’edizione che quest’anno ospita più di 60 aziende della filiera agroalimentare siciliana, tra cantine, distillerie, caseifici, olivicoltori, produttori di conserve ittiche, ma anche apicoltori e produttori di frutta tropicale, cioccolato e caffè, tutto rigorosamente Made in Sicily.

Dalle 17 a mezzanotte la kermesse enogastronomica ideata da Vincenzo Bellia e Marco Basciano metterà insieme arte, cultura, buon cibo e ottimi vini (40 diverse cantine provenienti da tutta l’isola) con l’intento di valorizzare i sapori siciliani attraverso workshop, masterclass, in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo, che vedranno la partecipazione di figure di spicco del mondo della critica eno-gastronomica e di ONAV Sicilia; ma anche talk e focus con relatori e docenti ed esperti di settore che disquisiranno sulla cultura alimentare siciliana. Inoltre, saranno presenti sei editori indipendenti siciliani, che porteranno alla manifestazione altrettanti autori, per spiegare il legame tra enogastronomia e letteratura. E poi ancora pittori e artisti che dipingeranno tele e quadri utilizzando olio, vino, cacao e caffè, e un ensemble itinerante di musicisti jazz.

Un’iniziativa nata dalla passione di Bellia e Basciano per le produzioni agroalimentari siciliane: “Abbiamo deciso di accostare il termine ‘arte’ per unire l’arte al gusto e dunque mettere insieme gli artisti ai produttori della filiera alimentare in modo tale creare una sinergia anche per nuove etichette artistiche;– spiega Bellia – DeGusti Arte é una manifestazione che promuove tutte le aziende agroalimentari siciliane partecipanti sia con i visitatori che con rappresentanti del settore, per sviluppare nuovi business sia all’interno del territorio che all’esterno, quindi a livello nazionale o internazionale”.

Il cartellone della manifestazione è ricco di eventi, tanti i focus e momenti di approfondimento dedicati alla cultura e all’impresa gastronomica siciliana come “Si può fare, storie di straordinario successo” che vedrà protagonista il racconto d’impresa di giovani imprenditori del territorio, oppure “La Sicilia è donna”, interviste a donne che hanno contribuito ad arricchire la cultura imprenditoriale femminile nell’agroalimentare. A significare la volontà della manifestazione di inserirsi pienamente nel circuito degli eventi che arricchiscono il panorama culturale cittadino nel periodo delle festività invernali sarà l’Albero di Natale solidale, dove si potranno donare prodotti alimentari acquistati dagli espositori presenti, che saranno successivamente devoluti al banco alimentare del Comune di Palermo.

Ingresso: tutti i giorni dalle 17:00 a 00:00 – ticket unico 10euro che garantisce 10 ticket degustazione

Biglietti acquistabili direttamente al botteghino o on line su Event Brite