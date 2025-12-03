Deputato supplente all’Ars, il Senato approva il Ddl

I sì sono stati 77. Entra in vigore a legislatura regionale in corso

ROMA – Il Senato ha approvato il ddl costituzionale sull’incompatibilità tra la carica di Assessore e l’ufficio di Deputato della Regione siciliana. I sì della maggioranza sono stati 77, i no delle opposizioni 63.

Il ddl interviene sullo Statuto della Regione Sicilia, e prevede che se un deputato dell’Ars è nominato assessore, viene sospeso dalla carica di deputato e gli subentra un supplente; questi a sua volta decade qualora il deputato eletto lascia la carica di assessore tornando al suo ufficio originale.

Inoltre il ddl prevede l’entrata in vigore a legislatura regionale in corso e la non sottoponibilità a referendum della legge regionale che recepisce le modifiche allo statuto.