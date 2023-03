Esce senza pagare e devasta il bar, arrestato – VIDEO

L’uomo è stato portato in carcere dopo la convalida dell’arresto

BARI – I carabinieri della compagnia di Modugno (Bari) hanno arrestato in flagrante, un uomo di 28 anni di origini egiziane che con un tronco d’albero stava devastando il bar da cui era uscito senza pagare il conto.

L’uomo, non solo esce senza pagare, ma minaccia e aggredisce i dipendenti del locale per poi danneggiare i vetri dell’attività con sassi e un tronco d’albero sradicato da un parco vicino. I dipendenti si sono rifugiati all’interno del bar proprio per evitare che il 28enne potesse continuare ad aggredirli.

L’accusa è di rapina impropria, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari del nucleo operativo e radiomobile fermano l’uomo mentre devasta la porta d’accesso del locale. L’uomo, tenta la fuga a piedi. I carabinieri subito lo bloccano anche grazie ad altri militari arrivati in supporto.

