Salvo Di Salvo lancia la volata: “Per il sindaco c’è pure l’Mpa”

Il punto del consigliere comunale autonomista sulla città e sulle amministrative di primavera.

CATANIA – Gli autonomisti sono pronti a scaldare i motori in vista dell’appuntamento con le amministrative di Catania.

Il consigliere comunale Salvo Di Salvo, dopo avere scattato una fotografia a tinte fosche dello stato dell’arte di una città “commissariata”, lo dice a chiare lettere in una videointervista rilasciata a Live Sicilia.

“Il Movimento per l’autonomia giocherà la partita delle amministrative di primavera certamente dentro la coalizione di centrodestra, se devo fare una considerazione di carattere personale ricordo che alle scorse elezioni l’Mpa è stato in termini di preferenze il partito della coalizione più votato in città”, dice Di Salvo.

Poi aggiunge che i lombardiani hanno “una rispettabile classe dirigente” e che non saranno meri spettatori della partita. ”C’è la volontà di esprimere un candidato sindaco?” Di Salvo non esclude questa possibilità e risponde: “Perché no?”