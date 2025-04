Dipasquale: “Pd compatto per il ddl contro l’abbandono sportivo dei giovani”

Il deputato dem è primo firmatario

PALERMO – “Esprimo il mio forte apprezzamento per l’ok del gruppo parlamentare Pd al disegno di legge, che mi vede come primo firmatario, che mira a prevenire e contrastare l’abbandono sportivo di adolescenti e giovani. È importante far sì che i giovani di oggi, che domani guideranno la società, abbiano uno stile di vita sano e la pratica sportiva permette di averlo”. A dirlo è il deputato del Pd all’Ars Nello Dipasquale.

“Il disegno di legge – spiega Dipasquale – mira a promuovere l’educazione a corretti stili di vita, ma anche le strategie e azioni dirette a rafforzare le condizioni necessarie a garantire il diritto alla partecipazione alla pratica sportiva”.

La Regione, con questo disegno di legge, si impegna a promuovere e sostenere progetti rivolti a prevenire l’abbandono sportivo, in particolare di soggetti a rischio di emarginazione, iniziative dirette alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, ma anche al contrasto delle discriminazioni di genere, in relazione alle possibili implicazioni sul rischio di abbandono sportivo. “Serve uno sforzo da parte di tutti per far sì che i giovani abbiano uno stile di vita sano e pratichino sport con regolarità, questo disegno di legge è il primo passo per permettere che tutto questo si verifichi”, conclude Dipasquale.