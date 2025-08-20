Dipasquale: “Presentato Ddl a tutela della retribuzione minima”

Il deputato del Pd: "Prevede una retribuzione minima di 9 euro"

PALERMO – “Ho presentato un Ddl a tutela della retribuzione minima salariale nei contratti della regione Sicilia. Il Ddl prevede una retribuzione minima salariale di 9 euro lordi l’ora per i dipendenti delle aziende che lavorano, in appalto o sub-appalto, per la pubblica amministrazione regionale”, ad annunciarlo è il deputato del Pd all’Ars Nello Dipasquale.

“Il Ddl – aggiunge Dipasquale – si prefigge l’obiettivo di tutelare i lavoratori che attualmente hanno una retribuzione inferiore, che in molti casi non sono coperti da contratti collettivi e che non riescono, così come previsto dall’art. 36 della nostra Costituzione, ad avere una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa“.

“Il salario minimo – conclude Dipasquale – non è solo una misura economica, ma un impegno etico verso una società più equa, aumenta il potere d’acquisto, riduce la dipendenza dai sussidi pubblici e incentiva la produttività“.